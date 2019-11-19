قبل يوم من انتهاء التفويض.. نتنياهو وغانتس يلتقيان الليلة لحل أزمة تشكيل الحكومة



ومن المقرر أن يجتمع ريفلين مساء اليوم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والطاقم المفاوض لحزب (الليكود)، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وفيما يبدو أنه انفراج في الأفق السياسي، أصدر حزبا (الليكود) و(إسرائيل بيتنا) بياناً مشتركاً أكدا فيه أنهما سيواصلان الجهود لإقامة حكومة وحدة وطنية.



وصدر البيان صباح اليوم في اعقاب اجتماع لنتنياهو ليبرمان، ووُصف الاجتماع بجيد وموضوعي.



وقالت مصادر مطلعة على المساعي الهادفة إلى التوسط بين ليبرمان والأحزاب اليهودية المتدينة: إنه تم طرح خطة جديدة تتخلى بموجبها هذه الأحزاب عن مراكز قوة كرئاسة لجنة المالية ووزارة الداخلية وحتى وزارة الصحة.



رام الله - دنيا الوطنيلتقي زعيما حزبي (الليكود) و(أزرق أبيض) في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك وذلك قبل يوم واحد من انتهاء التفويض الذي منحه الرئيس رؤفين ريفلين للأخير.وقال صحيفة (يديعوت أحرونوت): "قبل 26 ساعة من انتهاء التفويض: نتنياهو وغانتس يلتقيان في الساعة العاشرة مساء اليوم لمناقشة مسألة التناوب".ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها: إن الساعات القليلة القادمة ستحدد ما إذا كان الاجتماع سيكون روتينياً أو دراماتيكياً.ويواصل ريفلين اليوم اجتماعاته مع رؤساء الأحزاب المحتلفة في مسعى لإيجاد مخرج من المأزق الذي آلت اليه عملية تشكيل الحكومة.