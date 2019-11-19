نتنياهو وليبرمان يتفقان على مواصلة جهود تشكيل حكومة وحدة





وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن الحزبين سيواصلان جهودهما، واتفقا على مواصلة الاتصالات لتشكيل حكومة الوحدة.





وأشارت إلى أن اجتماع نتنياهو، ناقش فيه مع ليبرمان، مدى استعداده لتقديم تنازلات بشأن قضايا الدين والدولة.











رام الله - دنيا الوطنقال حزبا (إسرائيل بيتنا) و(الليكود) اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان: إن الاجتماع كان جيداً.