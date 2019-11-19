دولي

نتنياهو وليبرمان يتفقان على مواصلة جهود تشكيل حكومة وحدة

نتنياهو وليبرمان يتفقان على مواصلة جهود تشكيل حكومة وحدة
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
قال حزبا (إسرائيل بيتنا) و(الليكود) اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان: إن الاجتماع كان جيداً. 

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن الحزبين سيواصلان جهودهما، واتفقا على مواصلة الاتصالات لتشكيل حكومة الوحدة. 

وأشارت إلى أن اجتماع نتنياهو، ناقش فيه مع ليبرمان، مدى استعداده لتقديم تنازلات بشأن قضايا الدين والدولة.




أخبار ذات صلة

أوغلو تعقيباً على إعلان بومبيو: لا تُوجد دولة فوق القانون الدولي

أوغلو تعقيباً على إعلان بومبيو: لا تُوجد دولة فوق القانون الدولي

ترامب يسخر من رئيسة مجلس النواب ويصفها بالجنون

ترامب يسخر من رئيسة مجلس النواب ويصفها بالجنون

الاتحاد الأوروبي يصل لاتفاق بشأن موازنة 2020

الاتحاد الأوروبي يصل لاتفاق بشأن موازنة 2020

شاهد: روسيا تُطلق مناورات جوية في البحر الأسود

شاهد: روسيا تُطلق مناورات جوية في البحر الأسود

شاهد: محتجون يسقطون طائرة مسيرة للشرطة بطريقة بسيطة بتشيلي

شاهد: محتجون يسقطون طائرة مسيرة للشرطة بطريقة بسيطة بتشيلي

مرشح للرئاسة الأمريكية: المستوطنات عائق أمام السلام

مرشح للرئاسة الأمريكية: المستوطنات عائق أمام السلام

كوريا الشمالية تُطالب واشنطن بوقف مناوراتها مع سول نهائياً

كوريا الشمالية تُطالب واشنطن بوقف مناوراتها مع سول نهائياً

شاكيد: حكومة أقلية ستُشكل خطراً أمنياً

شاكيد: حكومة أقلية ستُشكل خطراً أمنياً

التعليقات

الدنيا حكايات

صفقة إثيوبية مُريبة وخطيرة

صفقة إثيوبية مُريبة وخطيرة

شؤون فلسطينية

اشتية يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع المدني

اشتية يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع المدني

وزير العدل: تصريحات بومبيو باطلة وتُشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي

وزير العدل: تصريحات بومبيو باطلة وتُشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي

حزب الشعب يُدين بشدة الموقف الأمريكي الذي يشرعن الاستيطان بالأراضي المحتلة

حزب الشعب يُدين بشدة الموقف الأمريكي الذي يشرعن الاستيطان بالأراضي المحتلة

تيسير خالد يدعو الدول العربية لاستدعاء سفرائها في واشنطن للتشاور

تيسير خالد يدعو الدول العربية لاستدعاء سفرائها في واشنطن للتشاور

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

بحر: شرعنة الإدارة الأمريكية للاستيطان إعلان حرب على شعبنا وقضيتنا

بحر: شرعنة الإدارة الأمريكية للاستيطان إعلان حرب على شعبنا وقضيتنا

(الضمير): تصريحات بومبيو بشرعنة الاستيطان اغتيال للعدالة والسلام

(الضمير): تصريحات بومبيو بشرعنة الاستيطان اغتيال للعدالة والسلام

الأسيران زهران والهندي يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام

الأسيران زهران والهندي يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام

منوعات

منى زكي تكشف لأول مرة عن عمرها الحقيقي

منى زكي تكشف لأول مرة عن عمرها الحقيقي

مشهد خادش للحياء في مسلسل فايز المالكي يشعل غضب السعوديين

مشهد خادش للحياء في مسلسل فايز المالكي يشعل غضب السعوديين

ياسمين صبري: تلقيتُ اتصالاتٍ كثيرةً بعدما كشفتُ عن مواصفات فتى أحلامي

ياسمين صبري: تلقيتُ اتصالاتٍ كثيرةً بعدما كشفتُ عن مواصفات فتى أحلامي

النجمة التركية هازال كايا تضع مولودها الأول وتختار له هذا الاسم

النجمة التركية هازال كايا تضع مولودها الأول وتختار له هذا الاسم

بعد 3 شهور من الزواج بمسن ثري.. فنانة تركية تطلب الطلاق فجأة والسبب؟

بعد 3 شهور من الزواج بمسن ثري.. فنانة تركية تطلب الطلاق فجأة والسبب؟

بعد الحديث عن إجهاضها.. شيرين تكشف للمرة الاولى إجرائها جراحة دقيقة بالبطن

بعد الحديث عن إجهاضها.. شيرين تكشف للمرة الاولى إجرائها جراحة دقيقة بالبطن

أحلام تضحك الجميع في كواليس &#34;ذا فويس&#34; بسبب ماقالته عن زوجها وكيم كارداشيان

أحلام تضحك الجميع في كواليس "ذا فويس" بسبب ماقالته عن زوجها وكيم كارداشيان

مايا دياب في موقف مُحرج بسبب تعديل صورتها على الفوتوشوب

مايا دياب في موقف مُحرج بسبب تعديل صورتها على الفوتوشوب

وعكة صحية تجبر مروان خوري على إلغاء حفله في المكسيك

وعكة صحية تجبر مروان خوري على إلغاء حفله في المكسيك

بعد رحيل نجله.. نقابة الممثلين تكشف مصير مقتنيات الفنان أحمد زكي

بعد رحيل نجله.. نقابة الممثلين تكشف مصير مقتنيات الفنان أحمد زكي

عربي

رئيس البرلمان العربي: إعلان بومبيو باطل ولا يترتب عليه أي أثر قانوني

رئيس البرلمان العربي: إعلان بومبيو باطل ولا يترتب عليه أي أثر قانوني

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في الحُديدة

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في الحُديدة

الكويت تتحدث عن خطوة قد تنهي الأزمة الخليجية

الكويت تتحدث عن خطوة قد تنهي الأزمة الخليجية

المحتجون في لبنان يحاولون منع انعقاد جلسة للبرلمان

المحتجون في لبنان يحاولون منع انعقاد جلسة للبرلمان