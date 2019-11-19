أوغلو تعقيباً على إعلان بومبيو: لا تُوجد دولة فوق القانون الدولي













رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد أي دولة فوق القانون الدولي.واوضح أوغلو في تغريدة نشرها على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، في تعليقه على الإعلان الأميركي بشأن المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، أن التصريحات التي تتضمن فرض الأمر الواقع، لن تكون لها أي صلاحية من ناحية القانون الدولي.