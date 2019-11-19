مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس والدكتور محمد عياش

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رام الله - دنيا الوطن

أنا المواطنة ناريمان نضال الترامسي، سيدة فلسطينية من قطاع غزة، أم لطفلين، أعاني من ظروف مالية صعبة، كما أن ظرف زوجي صعب وهو بلا عمل.



اتمنى على الدكتور محمد عياش مستشار الرئيس لشؤون الجاليات الفلسطينية في أوروبا، مساعدتي ماليا.



للتواصل 0592401216