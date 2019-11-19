الاتحاد الأوروبي يصل لاتفاق بشأن موازنة 2020

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن دبلوماسيون وأعضاء في البرلمان الأوروبي، التوصل لاتفاق في الخلاف بين حكومات الاتحاد والبرلمان، بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2020.



ووافق مسؤولون حكوميون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددهم 28 دولة، ومشرعون على موازنة بقيمة تزيد عن 170 مليار دولار في العام المقبل، وفق وكالة (سبوتنك).



وتشهد موازنة العام المقبل مخصصات إضافية للعديد من الأشياء مثل مواجهة ظاهرة التغير المناخي، ومكافحة بطالة الشباب، وتشجيع التحول إلى التكنولوجيا الرقمية.



ونقل بيان عن جونتر أوتينجر، المفوض الأوروبي، أن "موازنة 2020 للاتحاد الأوروبي، تستهدف الاستمرارية، حيث ستوجه الموازنة الموارد إلى المجالات التي تحتاجها، كما ستساعد في خلق الوظائف ومعالجة التغير المناخي ودعم الاستثمارات في كل أنحاء أوروبا، ستستثمر في الشباب وجعل أوروبا أكثر أمناً".



في الوقت نفسه، شهد مشروع الموازنة، خفض مخصصات دعم تركيا كدولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحوالي 85 مليون يورو مقارنة بالمخططات الأصلية.



ورصدت حكومات دول الاتحاد أربعة مليارات يورو لمواجهة الظروف الطارئة مثل النفقات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، أو احتياج تركيا لمزيد من المساعدات الأوروبية للتعامل مع اللاجئين.