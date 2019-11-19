شاهد: روسيا تُطلق مناورات جوية في البحر الأسود

رام الله - دنيا الوطنخرجت أكثر من عشر قطع بحرية من قاعدتين للأسطول الروسي في البحر الأسود.وقال جهاز الإعلام التابع للأسطول الروسي في البحر الأسود: إن أكثر من عشر قطع بحرية، غادرت قاعدتي "سيفاستوبول" و"نوفوروسيسك" إلى البحر؛ لإجراء مناورات تتضمن فعالياتها تنفيذ رماية بالصواريخ والقذائف، وفق وكالة (سبوتنك).وتتضمن فعاليات المناورات أيضاً خوض المعركة البحرية، والبحث عن الغواصة المعادية وتدميرها، وإزالة الألغام واكتشاف مركز القيادة الساحلي للقوات المعادية وضربه، وصد الهجوم الجوي.وتشارك فيها فرقاطة "أدميرال أسين" والزورق الهجومي الصاروخي "فيشني فولوتشوك" وسفينة الإنزال "آزوف" وكاسحتا الألغام "توربينيست" و"كوفروفيتس" وسفن مساندة ومقاتلات "سو- 30 إس إم".