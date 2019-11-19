شاهد: محتجون يسقطون طائرة مسيرة للشرطة بطريقة بسيطة بتشيلي

وثق مقطع فيديو، نجاح متظاهرين في إسقاط طائرة مسيرة تابعة للشرطة في تشيلي بطريقة بسيطة للغاية، حيث قام المتظاهرين بتوجيه أقلام الليزر الأخضر صوب الطائرة، التي كانت تحلق فوقهم.



ووفق وكالة (سبوتنك) للأنباء، فإنه بعد ثوان من توجيه الليزر صوب الطائرة، سقطت على الأرض ببطء، وسط هتافات الانتصار.



كريستوفر وليامز، وهو رئيس تنفيذي لشركة متخصصة في تكنولوجيا مكافحة الطائرات دون طيار، أوضح أن الليزر ربما يكون قد "أعمى المتحكم بالدرون".



وأضاف: "إذا كانت الطائرة من دون طيار تقاد عن بعد، فإن أشعة الليزر يمكن أن تكون قد أثرت على رؤية المتحكم بها، مما أدى إلى سقوطها"، أما الاحتمال الآخر هو أن أشعة الليزر تسببت في حدوث خلل في أجهزة استشعار "الدرون".



وتشهد تشيلي احتجاجات واسعة عقب إعلان زيادة نسبتها 3.75 بالمئة على رسوم تذاكر المترو.







رام الله - دنيا الوطن