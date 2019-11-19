عشراوي: إدارة ترامب تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين
رام الله - دنيا الوطن
استهجنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي بشدة، تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اعتبار الاستيطان لا يخرق القانون الدولي، مؤكدة على أن هذه التصريحات ليس لها أية صلاحية قانونية.
وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية، إعادة كتابة القانون الدولي، وتشويه النظام الدولي القائم على القواعد والأسس بناءً على ميولها الأيديولوجي المشوّه".
وأضافت: "تشكل المستوطنات الإسرائيلية انتهاكًا خطيرًا وصارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، كما أنها تعد جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي، وهذه حقائق ومسلمات لا يمكن لإدارة ترامب تغييرها أو محوها".
وأشارت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن
استهجنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي بشدة، تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اعتبار الاستيطان لا يخرق القانون الدولي، مؤكدة على أن هذه التصريحات ليس لها أية صلاحية قانونية.
وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية، إعادة كتابة القانون الدولي، وتشويه النظام الدولي القائم على القواعد والأسس بناءً على ميولها الأيديولوجي المشوّه".
وأضافت: "تشكل المستوطنات الإسرائيلية انتهاكًا خطيرًا وصارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، كما أنها تعد جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي، وهذه حقائق ومسلمات لا يمكن لإدارة ترامب تغييرها أو محوها".
وأشارت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن
هذا الإعلان يؤكد من جديد بأن إدارة ترامب تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، كما أنها داعم و شريك في الجرائم الإسرائيلية وتوفر غطاء سياسيًا لانتهاكات دولة الاحتلال المتصاعدة، مشددة على أنه يتوجب على المجتمع الدولي مواجة هذا الجنوح السياسي الخطير، الذي يهدد المنطقة والعالم برمته.
ولفتت عشراوي في نهاية بيانها، إلى أن القيادة الفلسطينية ستواصل العمل لإنصاف قضيتنا العادلة عبر جميع السبل القانونية والسياسية المتاحة، مؤكدة بأن دولة فلسطين ملتزمة بالقانون الدولي، وتعمل على الدفاع عن القيم والمبادئ التي تمثلها، مطالبة في هذا السياق دول العالم باتخاذ موقف جماعي موحد، يرقى إلى مستوى الخطر الذي تمثله سياسة الإدارة الامريكية، تجاه المنظومة الدولية.
ولفتت عشراوي في نهاية بيانها، إلى أن القيادة الفلسطينية ستواصل العمل لإنصاف قضيتنا العادلة عبر جميع السبل القانونية والسياسية المتاحة، مؤكدة بأن دولة فلسطين ملتزمة بالقانون الدولي، وتعمل على الدفاع عن القيم والمبادئ التي تمثلها، مطالبة في هذا السياق دول العالم باتخاذ موقف جماعي موحد، يرقى إلى مستوى الخطر الذي تمثله سياسة الإدارة الامريكية، تجاه المنظومة الدولية.
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