عشراوي: إدارة ترامب تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين



وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية، إعادة كتابة القانون الدولي، وتشويه النظام الدولي القائم على القواعد والأسس بناءً على ميولها الأيديولوجي المشوّه".



وأشارت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن



ولفتت عشراوي في نهاية بيانها، إلى أن القيادة الفلسطينية ستواصل العمل لإنصاف قضيتنا العادلة عبر جميع السبل القانونية والسياسية المتاحة، مؤكدة بأن دولة فلسطين ملتزمة بالقانون الدولي، وتعمل على الدفاع عن القيم والمبادئ التي تمثلها، مطالبة في هذا السياق دول العالم باتخاذ موقف جماعي موحد، يرقى إلى مستوى الخطر الذي تمثله سياسة الإدارة الامريكية، تجاه المنظومة الدولية. هذا الإعلان يؤكد من جديد بأن إدارة ترامب تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، كما أنها داعم و شريك في الجرائم الإسرائيلية وتوفر غطاء سياسيًا لانتهاكات دولة الاحتلال المتصاعدة، مشددة على أنه يتوجب على المجتمع الدولي مواجة هذا الجنوح السياسي الخطير، الذي يهدد المنطقة والعالم برمته.

وأضافت: "تشكل المستوطنات الإسرائيلية انتهاكًا خطيرًا وصارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، كما أنها تعد جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي، وهذه حقائق ومسلمات لا يمكن لإدارة ترامب تغييرها أو محوها".