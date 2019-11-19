شؤون فلسطينية

دحلان: تصريح وزير الخارجية الأمريكي بشأن المستوطنات انقلاب على القانون

دحلان: تصريح وزير الخارجية الأمريكي بشأن المستوطنات انقلاب على القانون
رئيس التيار الإصلاحي محمد دحلان
رام الله - دنيا الوطن
وصف القيادي السابق في حركة (فتح)، محمد دحلان، تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول المستعمرات الإسرائيلية بأنها لا تتناقض مع القانون الدولي، هو أمر يُعد انقلاباً جذرياً على المبدأ القانوني بعدم جواز الاستحواذ على أراضي الغير بالقوة. 

وأضاف دحلان، في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن التصريح الأمريكي يعتبر تحولاً خطيراً عن المواقف الأمريكية التقليدية من الطبيعة القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الغزو الإسرائيلي في 5 حزيران/ يونيو 1967، وأنه يأتي استكمالاً لما قام به الرئيس ترامب، من اعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.

وأوضح دحلان، أنه بمثل هذه الانتهاكات، وبمجمل مواقفها، تسعى الإدارة الأمريكية لتخليد الصراع ودوامة الدماء في منطقتنا، ورأى أنها تطورات لا تواجه بالبيانات والمواقف الإعلامية، متابعاً: "لو كنا تصرفنا على نحو نوعي مختلف بعد إعلان ترامب، لكان بومبيو فكر ملياً قبل أن يلقي علينا بكلامه البشع". 
 
ودعا دحلان القوى الفلسطينية لعقد مؤتمر وطني شامل، قائلاً: "أما وقد حدث ما حدث، فإن من أولى واجبات كل القيادات الفلسطينية، التداعي الفوري لمؤتمر وطني شامل يجسد موقفاً وطنياً موحداً، وينهي كل الالتزامات المترتبة على اتفاقيات
أوسلو".

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