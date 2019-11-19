مرشح للرئاسة الأمريكية: المستوطنات عائق أمام السلام





وأضاف بادين: "إنها عقبة أمام السلام، وهذا القرار، سيؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة، إنه لا يتعلق بالسلام أو الأمن، إنه يتعلق بتقويض مستقبل إسرائيل في خدمة السياسة الشخصية لترامب".







يذكر، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال أمس الاثنين: إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لا تمثل خرقاً للقانون الدولي.

رام الله - دنيا الوطنعقب السناتور جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة، على التصريح الأمريكي، أن المستوطنات لا تنتهك القانون الدولي، قائلاً: "هذه عقبة أمام السلام، أمر اتفقت عليه جميع الحكومات الأمريكية قبل ترامب".وقال بادين، وفق صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن أفضل طريقة لضمان مستقبل أمن إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية هي من خلال العمل على حل الدولتين، متابعاً: "إنها الطريقة الوحيدة لتحقيق الحقوق المشروعة والحرية التي يستحقها الشعب الفلسطيني، وتوسيع المستوطنات، يجعل الأمر أكثر صعوبة".