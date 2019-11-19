القواسمي: ترامب يَسعى إلى إلغاء القانون الدولي والدفع إلى العنف

عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة (فتح) أن قرار البيت الأبيض، بشرعنة الاستعمار الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين المحتلة، ليس قدر الشعب الفلسطيني، وأنه حبر على ورق، ولن يخلق حقاً كسابقاتها من القرارات الغاشمة، وأن هذا القرار مُدان ومرفوض ومخالف للقانون والشرعية الدولية.



وقال عضو المجلس الثوري، والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي: إن ترامب يسعى إلى إلغاء القانون الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وإيجاد مرجعيات جديدهة، تستند إلى الباطل وإلى مخالفة القانون والإجماع الدوليين، مذكراً برفض العالم أجمع، لكافة القرارات الأمريكية السابقة المتعلقة بالقدس و(أونروا)، والتي كان آخرها التصويت بأغلبية ساحقة في الأمم المتحده لصالح (أونروا)، وهذا ما يحدث الآن أيضاً، في دلالة واضحة على عزلة الولايات المتحدة في موقفها المدان والمرفوض.



وشدد القواسمي، على أن الموقف الفلسطيني، لن يتغير برفض الاستعمار الاستيطاني الكولونيالي، ومقاومته والدعوة لمقاطعته تماماً باعتباره جريمة ومخالف لكافة المواثيق والقوانين الدولية، وعلى أن هذا القرار سيزيدنا قوة وإرادة وعزيمة على التمسك بكامل حقوقنا على ترابنا الوطني، وكما صمدنا أمام كل الضغوطات والتهديدات السابقة، سنصمد حتى تسقط المؤامرة.