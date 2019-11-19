منصور: بدأنا مشاورات بمجلس الأمن للتصدي للإعلان الأميركي بشأن المستوطنات

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور: إنه بدأ بمشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، بدءاً بالعضو العربي في المجلس دولة الكويت، لحشد المواقف الدولية للتصدي للإعلان الاميركي غير القانوني، بشان المستوطنات.



وأوضح السفير منصور، وفق وكالة (وفا)، أن مجلس الأمن، سيعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل، حول القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الموقف الأميركي المنافي للقانون والشرعية الدولية، سيكون محور النقاش في هذا الاجتماع.



وبين، أنه بعث برسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (بريطانيا)، ورئيس الجمعية العامة، تتضمن موقف دولة فلسطين، الذي يدين ويرفض تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة، غير القانونية بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.