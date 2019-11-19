الاحتلال يعتقل 20 مواطناً ويستدعي سبعة آخرين من العيسوية

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالاتها في صفوف المواطنين في الضفة الغربية والقدس، حيث اعتقلت فجر اليوم الثلاثاء، حوالي عشرين فلسطينياً، فيما تركزت غالبية الاعتقالات في بلدة العيساوية بمحافظة القدس.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت مخيم العروب شمال مدينة الخليل، واعتقلت كلاً من: بهاء جوابرة، الفتى مازن جوابرة، والفتى يوسف أشرف حمودة.



إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، واعتقلت الأسير المحرر مجد عازم، فيما اعتقلت الشاب مهند شبراوي من بلدة سلواد شرقي رام الله.



وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بالعديد من جيبات الشرطة، وحرس الحدود والمخابرات بلدة العيساوية شمال القدس المحتلة، واعتقلت أحد عشر شاباً من عائلة واحدة وهم: محمد إبراهيم عبيد، محمد مبتسم عبيد، يزن بسام عبيد، محمد نائل عبيد، محمد وائل عبيد، إلياس حسين عبيد، محمد وليد يوسف عبيد، بشار أيمن عبيد، محمد عزيز عبيد، رشدي بهائي عبيد، ونايف عصمت عبيد.



كما اعتقلت في العيساوية، الشاب محمود سعدي الرجبي، ومحمد أشرف أبو الحمص، وأحمد هيثم محمود، وإسماعيل سنقرط.



فيما تم تسليم بلاغات استدعاء لكل من: معتصم حمزة عبيد، حامد شفيق عبيد، محمد ايمن عبيد، محمد الفاخوري، محمد هيثم محمود، محمد عوني عطية، وأمين عمر حامد.

رام الله - دنيا الوطن