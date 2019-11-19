قيادي في حركة المجاهدين الفلسطينية يُعلّق على إعلان الولايات المتحدة بشأن الاستيطان

وشدّد على ضرورة نبذ التطبيع والمطبعين، الذين شجعوا الإدارة الأمريكية والاحتلال "الصهيوني" على التمادي في العدوان على الأمة.

رام الله - دنيا الوطنقال سالم عطا الله، عضو مكتب الأمانة العامة لحركة المجاهدين الفلسطينية: إن الإعلان عن قانونية المستوطنات في الضفة المحتلة، يعتبر عدواناً جديداً على شعبنا وأمتنا من قبل الإدارة الأمريكية، التي تتبجح بالقرارات العدوانية والانحيازية لصالح "الصهاينة"، وهي بذلك تهدم لبنات القانون الدولي، ولا تعير له أي اهتمام أو اعتبار.وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذا الموقف الأمريكي المجحف، يؤكد على أن الحل الأمثل للتعامل مع الاستكبار والعنجهية الأمريكية و"الصهيونية" هو تصعيد المقاومة في الضفة، ويثبت بما لايدع مجالاً للشك فشل مشروع (أوسلو) والارتهان عليه، يعدّ تسليماً وتضييعاً لمزيد من الحقوق والأرض.ودعا عطا الله إلى استعادة الوحدة الحقيقية، والدعوة للقاء وطني جامع، يؤسس لمرحلة من الشراكة في مواجهة العدوان.