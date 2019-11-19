الضابطة الجمركية والشرطة يضبطان 4000 لتر سولار غير قانوني في محافظة الخليل







رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن جهاز الضابطة والشرطة، تمكنوا مساء أمس الاثنين، في محافظة الخليل، من ضبط 4000 لتر سولار غير قانوني.وأوضح البيان، أنه تم ضبط الكمية المذكورة داخل مركبة، تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، بداخلها خزانات ممتلئة بالسولار غير القانوني سعة 4000 لتر، حيث تم ضبط الكمية والتحفظ عليها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، حسب الأصول.هذا، ويهيب الجهاز بالإخوة المواطنين بضرورة التبليغ عن مهربي السولار غير القانوني والمغشوش، وغير المطابق للمواصفات، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل (فيسبوك)، وذلك لما يلحقه من أضرار على خزينة الدولة، وخسائر جسيمة على المركبات والآليات وممتلكات المواطنين، وعلى السلامة العامة.