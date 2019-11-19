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مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في الحُديدة

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في الحُديدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش اليمني، التابع للحكومة الشرعية، أمس الاثنين، إحباط هجمات جديدة لجماعة الحوثيين، في محافظة الحُديدة غرب اليمن.

وقالت ألوية العمالقة على مركزها الإعلامي: "إن الحوثيين شنوا هجوماً عنيفاً على مناطق في الأطراف الجنوبية من مركز مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، مصحوباً بعمليات قصف، واستهداف واسعة بمختلف الأسلحة وقذائف المدفعية".

وأضافت: "إن هجوماً آخر نفذه الحوثيون على مناطق شمال مديرية التحيتا، مستخدمين قذائف المدفعية وأسلحة ثقيلة".

وأكدت تصدي القوات لهجمات الحوثيين شمال وجنوب التحيتا، عقب اشتباكات عنيفة استمرت لساعات.

وحسب المركز الإعلامي لقوات العمالقة، تكبد الحوثيون خلال المواجهات عشرات القتلى والجرحى، علاوة على تدمير أسلحة لهم.

يأتي ذلك، عقب أقل من 24 ساعة، من إعلان الجيش اليمني كسر هجومين مماثلين للحوثيين على مواقع عسكرية جنوب مدينة التحيتا، وتكبيد الجماعة عدداً من القتلى والجرحى.

وأشارت إلى تعرض قرية الشعب في مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، إلى استهداف مكثف برشاشات ثقيلة ومتوسطة.

وتشهد محافظة الحديدة غرب اليمن، منذ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018، هدنة أممية وسط اتهامات متبادلة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين بتنفيذ خروقات، خاصة في مناطق التماس بمدينة الحديدة وضواحيها.

وسيطر الجيش اليمني في 7 تموز/ يوليو العام الماضي، على مركز مديرية التحيتا، عقب معارك مع الحوثيين، الذين ما زالوا يسيطرون على عدد من المناطق في المديرية، ويتخذونها نقاط انطلاق لشن هجمات وعمليات قصف على القوات الحكومية.

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