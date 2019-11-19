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رام الله - دنيا الوطن

شهدت حالة الطُرق في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية منذ الصباح.



وأضافت: أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.



وسجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية 3 حوادث، نتج عنها إصاباتان فقط، إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات.



وطالبت الإدارة العامة لشرطة المرور، قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة آمان و كافية، وأخذ الاحتياطات اللازمة، أثناء القيادة، واتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق.



وذكر بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، يعرض حياتك والآخرين للخطر.



وختم: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.