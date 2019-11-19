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شؤون فلسطينية

أبو يوسف: جبهة التحرير الفلسطينية ردت على كتاب الرئيس حول الانتخابات بالايجاب

أبو يوسف: جبهة التحرير الفلسطينية ردت على كتاب الرئيس حول الانتخابات بالايجاب
خاص دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن الهدف من رد الفصائل الفلسطينية، برسائل خطية، يأتي في إطار الردود على رسائل الرئيس محمود عباس الخطية، حيث يتوجب أن يتم الرد برسالة خطية من كل الفصائل.

وقال أبو يوسف لـ"دنيا الوطن": إنه يجب الرد على كتاب الرئيس للمضي قُدمًا في إجراءات الانتخابات، والتي ستبدأ رسميًا في أعقاب إصدار المرسوم الرئاسي، من قبل الرئيس، مبينًا أن جبهة التحرير الفلسطينية، التي يترأسها كانت من أوائل الأحزاب الفلسطينية، التي ردت على خطاب الرئيس.

وأوضح أن حزبه، أعلن موافقته على ما جاء في كتاب الرئيس، وأنهم سيعملون على إزالة كافة العقبات التي تواجه طريق الانتخابات، لافتًا إلى أنه عقب الموافقة على القانون الانتخابي، ستقوم الجبهة بإجراء مشاورات تهدف لإقامة تحالفات مع فصائل فلسطينية أخرى.

وأشار أبو يوسف إلى أنه من المقرر، أن يُعقد اجتماعٌ تشاوريٌ للجنة التنفيذية، وسيتم فيه مناقشة عديد القضايا، ومنها قضية الأسرى والمعتقلين، وتصاعد جرائم الاحتلال في قطاع غزة، وأيضًا القضايا ذات الصلة بإجراء الانتخابات العامة، وآخر المشاورات في ذلك.

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