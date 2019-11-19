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الفتياني: حركة فتح سلّمت كتابها الخطي حول الانتخابات وهنالك فصائل ستُسلم موقفها لاحقًا

الفتياني: حركة فتح سلّمت كتابها الخطي حول الانتخابات وهنالك فصائل ستُسلم موقفها لاحقًا
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، أنه ليس فقط حركة حماس التي طُلب منها تقديم كتاب خطي إلى الرئيس محمود عباس، بخصوص خوض الانتخابات العامة؛ وإنما حركة فتح، قدمت كتابها الخطي، الذي بموجبه تدخل الانتخابات الفلسطينية.

وقال الفتياني لـ"دنيا الوطن": إن الرئيس عباس، وجه لفتح رسالة خطية، عبر حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات، وكان رد فتح عبر كتاب خطي مكتوب، يُشير إلى التزامها بخارطة الطريق والقواعد العامة الموضوعة لإجراء الانتخابات، وإنجاح العملية الديمقراطية.

وأوضح، أنه بعد موافقة حماس يُفترض أن تُرسل باقي الفصائل كتبها الخطية للرئيس أبو مازن، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني، وبعد ذلك يكون لدى حنا ناصر حصيلة مواقف ورسائل، يبني من خلالها قراراً، يتوجه به إلى الرئيس عباس، والذي على أساسه يتم إصدار مراسيم الانتخابات.

وعن اجتماعات المجلس الثوري، قال الفتياني: إنه مع بداية الشهر المقبل، ستكون دورة عادية مستحقة للمجلس الثوري، وستكون الانتخابات على رأس جدول أعمال المجلس، إضافة لمناقشة ملفات الوضع الداخلي، والعلاقات الوطنية، والمستجدات الفلسطينية الأخيرة.

وأوضح، أن قرار ترشيح أعضاء فتح للانتخابات المقبلة، ستناقشه في حينه اللجنة المركزية، بما في ذلك مرشح الحركة لرئاسة دولة فلسطين، لافتًا إلى أن أبو مازن يحظى بثقة الشعب الفلسطيني، وأبناء حركة فتح.

وأشار الفتياني، إلى أن الرئيس محمود عباس، سيكون له كلمة مهمة، في مستهل اجتماعات المجلس، وسيضع الثوري في مجمل القضايا الوطنية والدولية، ومن بعد ذلك، سيتم بدء مداولات المجلس.

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