مجدلاني: الإعلان الأمريكي حول الاستيطان انقلاب على قرارات الشرعية الدولية

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني

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رام الله - دنيا الوطن

قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني: إن الموقف الأمريكي المتعلق بالاستيطان، يعني انقلاباً على قرارات الشرعية الدولية، ويضع إدارة ترامب في مواجهة مع القانون الدولي.



وتابع مجدلاني في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا الإعلان الأمريكي، يتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ويكشف عن الوجه الحقيقي بالشراكة التامة بين إدارة ترامب ودولة الاحتلال، فهذه الإدارة تسابق الاحتلال القائم بفرض قوانين عنصرية، ضد شعب تحت الاحتلال.



وأضاف: أن الإدارة الأمريكية لا تعطي أية شريعة ولا تنشئ حقاً للاحتلال، وما تعلنه انقلاباً على الشرعية الدولية، ومواقف الإدارة الأمريكية السابقة، التي كانت تعتبر الاستيطان غير شرعي، ويعيق عملية السلام.



وشدّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أن الإدارة الأمريكية، فقدت أهليتها لأن تكون طرفاً وشريكاً أو راعياً للسلام.



ودعا مجدلاني كافة دول العالم؛ لإدانة ورفض هذا القرار، الذي لا وظيفة له سوى دعم نتنياهو وقوى التطرف اليمني في إسرائيل، وإدارة ترامب تتحمل كافة التداعيات الناجمة عن ذلك.