الشعبية: الإعلان الأمريكي دليل إضافي على عداء إدارة ترامب لشعبنا وحقوقه الوطنية

وزير الخارجية الأمريكي

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اعتبار المستوطنات "الصهيونية" غير مخالفة للقانون الدولي، دليلاً إضافياً على عداء الإدارة الأمريكية لشعبنا وحقوقه الوطنية، وتشريع صريح لنهب الأرض الفلسطينية وتشجيع على استمرار الاحتلال لها.



وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الإعلان تعدٍ سافر على القانون الدولي والمؤسسات الدولية المعنية، بما فيها مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي دانت الاستيطان، ودعت إلى التوقف عنه وإزالته.



وإزاء هذا الموقف الجديد من الإدارة الأمريكية، الذي يُضاف إلى مواقفها العدائية من شعبنا، ويؤكد شراكتها لـ"العدو الصهيوني" في اغتصابه لأرضنا، دعت الجبهة الشعبية إلى التعامل معها باعتبارها عدواً مباشراً، وإلى إقرار السياسات لمواجهتها على هذا الأساس.



وختمت الجبهة، أن الموقف الأمريكي الجديد، يتطلب وقف أية أوهام لازالت تراود البعض في دور أمريكي، يراهنون عليه فيما يُسمّى بعملية سياسيه لحل الصراع.



وشددت على أن ذلك يفرض سرعة معالجة الأوضاع الداخلية الفلسطينية، بما ينهي الانقسام وصولاً لوحدة وطنية تعدديه تمكننا من مواجهة سياسات ومخططات الكيان الصهيوني، وشريكته الإدارة الأمريكية التي لا تتوقف من أجل تصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية.