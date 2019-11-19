موغريني: النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير قانوني ويقوض حل الدولتين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فدريكا موغريني: إن موقف الاتحاد الأوروبي من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، واضح، ويظل دون تغيير.



وأوضحت موغريني، في بيان صحفي صدر عن الاتحاد الأوروبي، الليلة الماضية، أن كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقوض قابلية حل الدولتين للحياة واحتمالات السلام الدائم، كما تم التأكيد عليه من خلال قرار مجلس الأمن 2334، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وقالت: "إن الاتحاد الأوروبي، يدعو إسرائيل إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية، تماشياً مع التزاماتها كقوة محتلة".



وأضافت: "سيواصل الاتحاد الأوروبي، دعمه لاستئناف عملية هادفة نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض، وهو السبيل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق؛ لتحقيق الطموحات المشروعة لكلا الطرفين".