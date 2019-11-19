عاجل

  • منصور: بدأنا مشاورات بمجلس الأمن للتصدي لإعلان أمريكا بشأن المستوطنات

شؤون فلسطينية

موغريني: النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير قانوني ويقوض حل الدولتين

موغريني: النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير قانوني ويقوض حل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فدريكا موغريني: إن موقف الاتحاد الأوروبي من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، واضح، ويظل دون تغيير.

وأوضحت موغريني، في بيان صحفي صدر عن الاتحاد الأوروبي، الليلة الماضية، أن كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقوض قابلية حل الدولتين للحياة واحتمالات السلام الدائم، كما تم التأكيد عليه من خلال قرار مجلس الأمن 2334، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وقالت: "إن الاتحاد الأوروبي، يدعو إسرائيل إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية، تماشياً مع التزاماتها كقوة محتلة".

وأضافت: "سيواصل الاتحاد الأوروبي، دعمه لاستئناف عملية هادفة نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض، وهو السبيل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق؛ لتحقيق الطموحات المشروعة لكلا الطرفين".

أخبار ذات صلة

منصور: بدأنا مشاورات بمجلس الأمن للتصدي للإعلان الأميركي بشأن المستوطنات

منصور: بدأنا مشاورات بمجلس الأمن للتصدي للإعلان الأميركي بشأن المستوطنات

الاحتلال يعتقل 15 مواطناً ويستدعي سبعة آخرين من العيسوية

الاحتلال يعتقل 15 مواطناً ويستدعي سبعة آخرين من العيسوية

حالة الطُرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء

حالة الطُرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء

أبو يوسف: جبهة التحرير الفلسطينية ردت على كتاب الرئيس حول الانتخابات بالايجاب

أبو يوسف: جبهة التحرير الفلسطينية ردت على كتاب الرئيس حول الانتخابات بالايجاب

الفتياني: حركة فتح سلّمت كتابها الخطي حول الانتخابات وهنالك فصائل ستُسلم موقفها لاحقًا

الفتياني: حركة فتح سلّمت كتابها الخطي حول الانتخابات وهنالك فصائل ستُسلم موقفها لاحقًا

العرب يشعرون بلسعات كهربائية في الجو.. ما الأسباب؟

العرب يشعرون بلسعات كهربائية في الجو.. ما الأسباب؟

(العربية الفلسطينية): إعلان بومبيو بخصوص المستوطنات لا يساوي الحبر الذي كتب به

(العربية الفلسطينية): إعلان بومبيو بخصوص المستوطنات لا يساوي الحبر الذي كتب به

مجدلاني: الإعلان الأمريكي حول الاستيطان انقلاب على قرارات الشرعية الدولية

مجدلاني: الإعلان الأمريكي حول الاستيطان انقلاب على قرارات الشرعية الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

الأردن والخليج

الأردن والخليج

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 15 مواطناً ويستدعي سبعة آخرين من العيسوية

الاحتلال يعتقل 15 مواطناً ويستدعي سبعة آخرين من العيسوية

حالة الطُرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء

حالة الطُرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء

(العربية الفلسطينية): إعلان بومبيو بخصوص المستوطنات لا يساوي الحبر الذي كتب به

(العربية الفلسطينية): إعلان بومبيو بخصوص المستوطنات لا يساوي الحبر الذي كتب به

مجدلاني: الإعلان الأمريكي حول الاستيطان انقلاب على قرارات الشرعية الدولية

مجدلاني: الإعلان الأمريكي حول الاستيطان انقلاب على قرارات الشرعية الدولية

وزير الخارجية الفلسطيني يدين الإعلان الأمريكي حول المستوطنات

وزير الخارجية الفلسطيني يدين الإعلان الأمريكي حول المستوطنات

الاتحاد الأوروبي: الاستيطان الإسرائيلي بالضفة غير قانوني ويقوض حل الدولتين

الاتحاد الأوروبي: الاستيطان الإسرائيلي بالضفة غير قانوني ويقوض حل الدولتين

اشتية: تصريحات بومبيو استهزاء بالقانون الدولي والقرارات الدولية

اشتية: تصريحات بومبيو استهزاء بالقانون الدولي والقرارات الدولية

السفارة الأمريكية بالقدس تُصدر تحذيراً للأمريكيين بشأن السفر للضفة وغزة

السفارة الأمريكية بالقدس تُصدر تحذيراً للأمريكيين بشأن السفر للضفة وغزة

منوعات

بعد الحديث عن إجهاضها.. شيرين تكشف للمرة الاولى إجرائها جراحة دقيقة بالبطن

بعد الحديث عن إجهاضها.. شيرين تكشف للمرة الاولى إجرائها جراحة دقيقة بالبطن

أحلام تضحك الجميع في كواليس &#34;ذا فويس&#34; بسبب ماقالته عن زوجها وكيم كارداشيان

أحلام تضحك الجميع في كواليس "ذا فويس" بسبب ماقالته عن زوجها وكيم كارداشيان

مايا دياب في موقف مُحرج بسبب تعديل صورتها على الفوتوشوب

مايا دياب في موقف مُحرج بسبب تعديل صورتها على الفوتوشوب

وعكة صحية تجبر مروان خوري على إلغاء حفله في المكسيك

وعكة صحية تجبر مروان خوري على إلغاء حفله في المكسيك

بعد رحيل نجله.. نقابة الممثلين تكشف مصير مقتنيات الفنان أحمد زكي

بعد رحيل نجله.. نقابة الممثلين تكشف مصير مقتنيات الفنان أحمد زكي

تقرير الطب الشرعي يحسم حقيقة وفاة هيثم أحمد زكي بسبب المكملات الغذائية

تقرير الطب الشرعي يحسم حقيقة وفاة هيثم أحمد زكي بسبب المكملات الغذائية

ابنة أصالة تكشف عن رغبتها بالزواج مرة أخرى ولكن؟

ابنة أصالة تكشف عن رغبتها بالزواج مرة أخرى ولكن؟

نجم بوليودي &#34;مُلحد&#34; سابقاً يعلن اعتزاله ويتجه للدعوة الإسلامية

نجم بوليودي "مُلحد" سابقاً يعلن اعتزاله ويتجه للدعوة الإسلامية

&#34;شبهي أكثر مني&#34;.. 5 فنانات يتفاجأن بشبيهات طبق الأصل

"شبهي أكثر مني".. 5 فنانات يتفاجأن بشبيهات طبق الأصل

أول فيلم &#34;مُصنف للكبار&#34; يكسر حاجز المليار دولار

أول فيلم "مُصنف للكبار" يكسر حاجز المليار دولار

عربي

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في الحُديدة

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في الحُديدة

المحتجون في لبنان يحاولون منع انعقاد جلسة للبرلمان

المحتجون في لبنان يحاولون منع انعقاد جلسة للبرلمان

مندوب السعودية بالأمم المتحدة يوبخ إسرائيل

مندوب السعودية بالأمم المتحدة يوبخ إسرائيل

الإمارات تعلن وفاة الشيخ سلطان بن زايد شقيق رئيس الدولة

الإمارات تعلن وفاة الشيخ سلطان بن زايد شقيق رئيس الدولة