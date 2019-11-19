دولي

شاكيد: حكومة أقلية ستُشكل خطراً أمنياً

شاكيد: حكومة أقلية ستُشكل خطراً أمنياً
رام الله - دنيا الوطن
قالت عضو الكنيست عن حزب اليمين الجديد، إيليت شاكيد: "إن رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، يؤيد حكومة وحدة وطنية، ويساعد على تشكيلها". 

وأضافت شاكيد وفق موقع (معاريف) أمس الاثنين: "حكومة الأقلية التي تعتمد على القائمة المشتركة، كما قال نتنياهو تشكل خطراً أمنياً، واجتماعياً، واعتقد أن حزب (إسرائيل بيتنا) لن ينضم إلى هذه الخطوة".

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