شاكيد: حكومة أقلية ستُشكل خطراً أمنياً





وأضافت شاكيد وفق موقع (معاريف) أمس الاثنين: "حكومة الأقلية التي تعتمد على القائمة المشتركة، كما قال نتنياهو تشكل خطراً أمنياً، واجتماعياً، واعتقد أن حزب (إسرائيل بيتنا) لن ينضم إلى هذه الخطوة".

رام الله - دنيا الوطنقالت عضو الكنيست عن حزب اليمين الجديد، إيليت شاكيد: "إن رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، يؤيد حكومة وحدة وطنية، ويساعد على تشكيلها".