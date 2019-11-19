أجواء غائمة جزئياً وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 17-10 18-10 18-10 بيت لحم 17-10 18-10 18-10 رام الله والبيرة 16-9 17-9 17-9 طولكرم 24-14 25-14 25-14 نابلس 18-11 19-11 19-11 قلقيلية 24-14 25-14 25-14 جنين 23-12 24-13 24-13 سلفيت 17-10 18-10 18-10 طوباس 23-12 24-13 24-13 روابي 18-11 19-11 20-11 الخليل 16-8 17-8 17-8 غزه 23-15 24-15 24-15 أريحا 28-14 29-15 29-15 خانيونس 23-15 24-15 24-15 الأغوار الشمالية 26-13 27-13 27-13 رفح 24-14 25-14 25-14

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات الجبلية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو صافياً وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة بسبب الرياح الشرقية النشطة والأجواء الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي