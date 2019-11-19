جيش الاحتلال: إطلاق أربعة صواريخ من سوريا وتفعيل صفارات الإنذار بالجولان

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه صفارات الإنذار دوت في منطقة الجولان، نتيجة إطلاق أربعة صواريخ من سوريا.



وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أنه تم اعتراض الصواريخ من قبل القبة الحديدية، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لم يسقط أياً منها داخل إسرائيل.