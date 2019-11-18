شؤون فلسطينية

اشتية: تصريحات بومبيو استهزاء بالقانون الدولي والقرارات الدولية

اشتية: تصريحات بومبيو استهزاء بالقانون الدولي والقرارات الدولية
محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
عبر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، عن رفضه واستهجانه لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باعتبار الاستيطان لا يخرق القانون الدولي، لافتاً إلى أنها تعد استهزاء بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بشكل واضح، وتحرم نقل السكان إلى الأرض المحتلة.

وأضاف اشتية، في تصريح له عبر صفحته الرسمية بـ (فيسبوك): "إنحياز إدارة ترامب لأشد التيارات تطرفاً في إسرائيل يعميها عن رؤية المبادئ الأساسية للقانون الدولية ناهيك عن الإجماع الدولي برفض الاستيطان وتجريمه، وهو محاولة لدعم نتنياهو في اللحظات الأخيرة من المنافسة على منصب رئيس الوزراء".

وتابع: "المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل جرائم حرب بحق الأرض والبشر وتشكل عائقا لإقامة دولة فلسطين، ونطالب المجتمع الدولي بالتصدي لهذا التصريح الخطير الذي يشكل ضربة للجهود الدولية لإحلال السلام منذ ٢٥ عاما، وترجمة بياناته السياسية إلى أفعال على الأرض بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود ١٩٦٧ مع القدس عاصمة لها".


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