السفارة الأمريكية بالقدس تُصدر تحذيراً للأمريكيين بشأن السفر للضفة وغزة

قالت القناة الإسرائيلية الـ 12: إن السفارة الأمريكية بالقدس أصدرت تحذيراً للأمريكيين بشأن السفر إلى القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.





وأوضحت القناة، أن التحذير جاء بعد فترة وجيزة من إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو موقف الولايات المتحدة من المستوطنات.





يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال: إن عملية السلام تحدد بالمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، زاعماً أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي.



وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين: "المستوطنات مشكلة سياسية معقدة يجب أن تحل بالمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واعتبار المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية لن يدعم السلام".



وتابع: "لا نحكم على وضع الضفة الغربية، فهذا الأمر يعود للفلسطينيين والإسرائيليين، وقوفنا مع إسرائيل أمر أساسي جداً".

رام الله - دنيا الوطن