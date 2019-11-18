الأردن: نحذر من خطورة التغيير بالموقف الأمريكي إزاء المستوطنات بالضفة

علق وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.





وقال الصفدي، عبر (تويتر): "موقف المملكة في إدانة المستوطنات راسخ ثابت ونحذر من خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام".





يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أعلن مساء اليوم الاثنين، أن المستوطنات بالضفة الغربية والقدس غير مخالفة للقانون الدولي، وأن الحل يجب أن يكون بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

رام الله - دنيا الوطن