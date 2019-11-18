دولي

نتنياهو وغانتس يُعلقان على الإعلان الأمريكي بشأن مستوطنات الضفة

نتنياهو وغانتس يُعلقان على الإعلان الأمريكي بشأن مستوطنات الضفة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن "الإدارة الأمريكية رفضت بشكل واضح ولا لبس فيه المزاعم الكاذبة التي ادعت بأن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يتناقض بشكل أساسي مع القانون الدولي"، وفق تعبيره

وأضاف نتنياهو، عبر (تويتر): "الولايات المتحدة اعتمدت سياسة مهمة تصحح ظلما تاريخياً، ‏نشكر الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو والإدارة الأمريكية على وقوفهم الحازم إلى جانب مبادئ الحق والعدالة، وندعو دولاً أخرى إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل وإلى جانب السلام وإلى اعتماد الموقف الأمريكي الهام".

بدوره، رحب غانتس بالإعلان الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، مضيفاً: "مصير الضفة الغربية ينبغي أن يكون حسب الترتيبات المحددة".

أخبار ذات صلة

مقتل أربعة أشخاص جراء إطلاق نار بأحد المتاجر بولاية أوكلاهوما الأمريكية

مقتل أربعة أشخاص جراء إطلاق نار بأحد المتاجر بولاية أوكلاهوما الأمريكية

قُبيل انتهاء تفويض غانتس.. استمرار المأزق السياسي في إسرائيل

قُبيل انتهاء تفويض غانتس.. استمرار المأزق السياسي في إسرائيل

شاهد: الجيش الإسرائيلي يَنشر غُرفاً محصنة في (أشكول)

شاهد: الجيش الإسرائيلي يَنشر غُرفاً محصنة في (أشكول)

خبير بالشأن الإسرائيلي: الكفة تميل لصالح نتنياهو لتشكيل حكومة أقلية

خبير بالشأن الإسرائيلي: الكفة تميل لصالح نتنياهو لتشكيل حكومة أقلية

الجيش الإسرائيلي يُنهي منافسة لاختيار الوحدة الأكثر عنفاً

الجيش الإسرائيلي يُنهي منافسة لاختيار الوحدة الأكثر عنفاً

روسيا تُسلم الهند منظومات &#34;إس- 400&#34; بحلول 2025

روسيا تُسلم الهند منظومات "إس- 400" بحلول 2025

ترامب يُهاجم شاهدة أخرى في التحقيق الخاص بمساءلته

ترامب يُهاجم شاهدة أخرى في التحقيق الخاص بمساءلته

شرطة هونغ كونغ تُهدد المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي

شرطة هونغ كونغ تُهدد المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي

التعليقات

الدنيا حكايات

الأردن والخليج

الأردن والخليج

شؤون فلسطينية

الولايات المتحدة تعتزم الإعلان أن المستوطنات بالضفة الغربية لا تُخالف القانون الدولي

الولايات المتحدة تعتزم الإعلان أن المستوطنات بالضفة الغربية لا تُخالف القانون الدولي

الكيلة لرئيس بعثة الصليب الأحمر: تدخلوا للإفراج عن أبو دياك قبل فوات الأوان

الكيلة لرئيس بعثة الصليب الأحمر: تدخلوا للإفراج عن أبو دياك قبل فوات الأوان

أبو سيف يدعو إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية ثقافية في القدس

أبو سيف يدعو إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية ثقافية في القدس

الصحة بغزة: مراسم وضع حجر الأساس لمستشفى رفح السبت المقبل

الصحة بغزة: مراسم وضع حجر الأساس لمستشفى رفح السبت المقبل

إصابة إسرائيلي في عملية طعن بالقدس وفرار المنفذ

إصابة إسرائيلي في عملية طعن بالقدس وفرار المنفذ

الأشغال الشاقة عشر سنوات بتهمة الشروع بالقتل العمد في طولكرم

الأشغال الشاقة عشر سنوات بتهمة الشروع بالقتل العمد في طولكرم

هنية للصحفي عمارنة: لن يقتلوا الحقيقة

هنية للصحفي عمارنة: لن يقتلوا الحقيقة

القوى الوطنية بالضفة: تصعيد الاحتلال من عدوانه المتواصل يتطلب سرعة التحرك لإيقافه

القوى الوطنية بالضفة: تصعيد الاحتلال من عدوانه المتواصل يتطلب سرعة التحرك لإيقافه

منوعات

تقرير الطب الشرعي يحسم حقيقة وفاة هيثم أحمد زكي بسبب المكملات الغذائية

تقرير الطب الشرعي يحسم حقيقة وفاة هيثم أحمد زكي بسبب المكملات الغذائية

ابنة أصالة تكشف عن رغبتها بالزواج مرة أخرى ولكن؟

ابنة أصالة تكشف عن رغبتها بالزواج مرة أخرى ولكن؟

نجم بوليودي &#34;مُلحد&#34; سابقاً يعلن اعتزاله ويتجه للدعوة الإسلامية

نجم بوليودي "مُلحد" سابقاً يعلن اعتزاله ويتجه للدعوة الإسلامية

&#34;شبهي أكتر مني&#34;.. 5 فنانات يتفاجئن بشبيهات طبق الأصل

"شبهي أكتر مني".. 5 فنانات يتفاجئن بشبيهات طبق الأصل

أول فيلم &#34;مُصنف للكبار&#34; يكسر حاجز المليار دولار

أول فيلم "مُصنف للكبار" يكسر حاجز المليار دولار

زوج أنغام يوضح سر ارتدائها نظارة سوداء في حفل الكويت

زوج أنغام يوضح سر ارتدائها نظارة سوداء في حفل الكويت

&#34;كابتن ماجد&#34; يعود إلى الشاشة العربية.. وهذا اسمه الجديد

"كابتن ماجد" يعود إلى الشاشة العربية.. وهذا اسمه الجديد

بعد الأسعار &#34;الفلكية&#34; لحفلة أحلام.. قيمة تذاكر حفل راشد الماجد بالبوليفارد تصدم الجمهور

بعد الأسعار "الفلكية" لحفلة أحلام.. قيمة تذاكر حفل راشد الماجد بالبوليفارد تصدم الجمهور

صابرين تظهر بـ&#34;لوك&#34; جديد ومن دون حجاب.. وتُعلق: لست مُحجبة من الأصل

صابرين تظهر بـ"لوك" جديد ومن دون حجاب.. وتُعلق: لست مُحجبة من الأصل

أول ظهور لفجر السعيد بعد تعافيها من وعكتها الصحية

أول ظهور لفجر السعيد بعد تعافيها من وعكتها الصحية

عربي

الإمارات تعلن وفاة الشيخ سلطان بن زايد شقيق رئيس الدولة

الإمارات تعلن وفاة الشيخ سلطان بن زايد شقيق رئيس الدولة

التحالف: حوثيون نفذوا عملية خطف وسطو مسلح ضد قاطرة جنوب البحر الأحمر

التحالف: حوثيون نفذوا عملية خطف وسطو مسلح ضد قاطرة جنوب البحر الأحمر

تأجيل موعد إنعقاد القمة العربية الأفريقية للعام المقبل

تأجيل موعد إنعقاد القمة العربية الأفريقية للعام المقبل

بري: لبنان أشبه بسفينة تغرق رويداً رويداً

بري: لبنان أشبه بسفينة تغرق رويداً رويداً