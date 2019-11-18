نتنياهو وغانتس يُعلقان على الإعلان الأمريكي بشأن مستوطنات الضفة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن "الإدارة الأمريكية رفضت بشكل واضح ولا لبس فيه المزاعم الكاذبة التي ادعت بأن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يتناقض بشكل أساسي مع القانون الدولي"، وفق تعبيره





وأضاف نتنياهو، عبر (تويتر): "الولايات المتحدة اعتمدت سياسة مهمة تصحح ظلما تاريخياً، ‏نشكر الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو والإدارة الأمريكية على وقوفهم الحازم إلى جانب مبادئ الحق والعدالة، وندعو دولاً أخرى إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل وإلى جانب السلام وإلى اعتماد الموقف الأمريكي الهام".





بدوره، رحب غانتس بالإعلان الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، مضيفاً: "مصير الضفة الغربية ينبغي أن يكون حسب الترتيبات المحددة".

رام الله - دنيا الوطن