الرئاسة الفلسطينية ترد على الإعلان الأمريكي بشأن المستوطنات بالضفة والقدس

ردت الرئاسة الفلسطينية، مساء الاثنين، على إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.



وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة: إن إعلان وزير الخارجية الأميركي بومبيو اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة أنها لا تخالف القانون الدولي، هو إعلان باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كلياً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم (2334).



وأكد أبو ردينة، في تصريح صحفي، أن الإدارة الأميركية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي.



وأضاف أبو ردينة: "في الوقت الذي ترفض فيه الرئاسة الفلسطينية هذه التصريحات وما سبقها من قرارات بشأن القدس، فإنها تطالب دول العالم برفضها وإدانتها لأنها غير قانونية وتهدد السلم والأمن الدوليين.



وجدد الناطق الرسمي التأكيد على أن الإدارة الأميركية فقدت تماماً كل مصداقية ولم يعد لها أي دور في عملية السلام، متابعاً: "نحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا الموقف الخطير".



رام الله - دنيا الوطن