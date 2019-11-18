شؤون فلسطينية

(فتح) بغزة تُهاجم القيادي بالجهاد الإسلامي محمد الهندي

(فتح) بغزة تُهاجم القيادي بالجهاد الإسلامي محمد الهندي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ردت حركة (فتح) بالمحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، على تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نشرت وسائل الإعلام تصريحًا لاحد قادة حركة الجهاد الاسلامي (محمد الهندي) يتهم فيه حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية بالتقاعس عن مواجهة الاستيطان والمقاومة الشعبية، وان السلطة تضيق على المقاومة في الضفة الغربية".

وأضاف البيان: "إن إقدام محمد الهندي على توجيه هذه الاتهامات انحدار وعبث وطني وتصعيد خطير غير مبرر تجاه حركة فتح  من قبله تحديدًا، واستغلال رمزية الشهداء لأغراض فئوية".

وتابع البيان: "موقف الهندي موقف فردي لا يمثل حركة الجهاد الإسلامي التي ساد تلاحما ًغير مسبوق بين أبنائها وابناء حركة فتح خلال العدوان الأخير على غزة"، وفق تعبيره.

وأكمل البيان: "محمد الهندي يحاول تحويل الاتهامات تجاه حركة فتح بدلاً من توجيهها لأطراف أُخرى خذلت الجهاد الاسلامي أثناء العدوان على غزة"، حسب تعبيره.

يذكر أن عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي، محمد الهندي، قال في تصريحات لقناة (الأقصى): إنه عندما تتخذ اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير قرارات فأين تنفيذها؟.





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