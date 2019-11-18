أمريكا: المستوطنات بالضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: إن عملية السلام تحدد بالمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، زاعماً أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي.وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين: "المستوطنات مشكلة سياسية معقدة يجب أن تحل بالمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واعتبار المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية لن يدعم السلام".وتابع: "لا نحكم على وضع الضفة الغربية، فهذا الأمر يعود للفلسطينيين والإسرائيليين، وقوفنا مع إسرائيل أمر أساسي جداً".