مندوب السعودية بالأمم المتحدة يوبخ إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

وبخ المندوب السعودي الدائم بالأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، إسرائيل، بسبب رفضها المشاركة في مؤتمر معني بإنشاء منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.



وقال المندوب السعودي، اليوم الاثنين: "كنا نأمل أن تستجيب جميع دول المنطقة لهذه الدعوة للمشاركة في المؤتمر، وألا نرى أماكن فارغة في القاعة، ومع ذلك هذا يحدث الآن؛ لأن عدم تواجد الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط لا يعني أنها تتمتع بحسن النية"، وفق صحفية (المصري اليوم).



وأكد المعلمي، أن الرياض ترى أنه من الضروري إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل في جميع مناطق العالم، خاصة في الشرق الأوسط، حيث تلاحظ عدم الاستقرار بالمنطقة.