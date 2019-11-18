الولايات المتحدة تعتزم الإعلان أن المستوطنات بالضفة الغربية لا تُخالف القانون الدولي





تأتي هذه المعلومات، متزامنة مع ما نشرته وكالة الأنباء الأميركية (أسوشيتدبرس) أن الولايات المتحدة لا ترى أن المستوطنات في الضفة الغربية، تنتهك القانون الدولي.



ووفقاً للمسودة التي حصلت عليها الوكالة، فإن إدارة ترامب تعتقد أن المسائل القانونية المتعلقة بالمستوطنات هي أمر يخص المحاكم الإسرائيلية، كما نقل موقع (I24news) الإسرائيلي باللغة العربية.



ومن المرجح، أن يرفض بومبيو، الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية في العام 1978 والذي ينص على أن المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة- وهو ما يتعارض مع القانون الدولي.





ووفقاً للمسودة كذلك، تعتقد إدارة ترامب، أن المسائل القانونية المتعلقة بالمستوطنات، هي أمر يخص المحاكم الإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين، عن تليين الموقف الأميركي حيال المستوطنات في الضفة الغربية.