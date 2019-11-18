ظريف لـ"هنية": الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف بجانب الشعب الفلسطيني ومقاومته





جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية، أجراها مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، وفق ما ذكر موقع (حماس) الرسمي.



وقدّم ظريف التهاني بـ"النصر الذي حققته المقاومة ضد الاحتلال في جولة المواجهة الأخيرة مع الاحتلال".



وأشاد وزير الخارجية الإيراني، بإنشاء غرفة العمليات المشتركة والتي تحقق وحدة المقاومة، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومقاومته الباسلة في غزة.



وعبّر ظريف عن أسفه لموقف الأمم المتحدة من المجازر التي وقعت ضد المدنيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا الموقف كان يجب أن يكون مختلفًا، ولكن عجزت الأمم المتحدة عن القيام بواجبها الأخلاقي، بسبب الضغوط الأمريكية.



من جانبه، ثمّن هنية اتصال ظريف، مشيدًا بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته.



وأكد أن الاحتلال لم ولن ينجح بتحقيق أهدافه الميدانية والسياسية من هذا العدوان أو غيره، مشددًا على متانة صف المقاومة ووحدتها، وحماية تشكيلاتها، وخاصة منظومة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة.



وقال هنية: إن شعبنا الفلسطيني متمسك بمقاومته، وتطلعاته السياسية وحقوقه وثوابته، خاصة في ظل ما تتعرض له القدس هذه الأيام، أو ما تعانيه غزة المحاصرة، داعيًا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المساهمة في متابعة جرائم الاحتلال، وجرائمه ضد شعبنا والإنسانية.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين: إن عوامل النصر في غزة، تمثلت بقوة المقاومة، ووحدتها الميدانية، وتفوقها الأخلاقي على الاحتلال، الذي ارتكب المجازر وقتل العوائل المدنية.