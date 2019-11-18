الكيلة لرئيس بعثة الصليب الأحمر: تدخلوا للإفراج عن أبو دياك قبل فوات الأوان

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أهمية الإفراج الفوري عن الأسير سامي أبو دياك، والذي يُصارع الموت داخل السجون، بعيداً عن أهله.



وأضافت د. الكيلة، خلال اجتماع عاجل، عقدته مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في مدينة القدس، ديفيد كويسني أن على اللجنة الدولية، والمجتمع الدولي الضغط بشكل كبير لإجبار إسرائيل على الإفراج عن الأسير أبو دياك، وبقية الأسرى المرضى في السجون.



وأعادت الوزيرة الكيلة، تأكيدها على طلبها السابق بالتدخل للسماح لطواقم طبية فلسطينية أو دولية بالكشف عن الأسرى المرضى.



وفي ذات السياق، استنكرت وزيرة الصحة، انتهاك سلطات الاحتلال لجميع القوانين الدولية، مشيرة إلى إصابة الصحفي معاذ عمارنة، والذي فقد عينه اليسرى نتيجة إطلاق جيش الاحتلال النار عليه الجمعة الماضي.