أبو سيف يدعو إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية ثقافية في القدس

دعا وزير الثقافة د. عاطف أبو سيف إلى دعم تنفيذ مشاريع بنية تحتية ثقافية في القدس.





ودعا أبو سيف إلى دعم تنفيذ مشاريع بنية تحتية ثقافية في القدس، ووجه دعوة للدكتور سالم لزيارة فلسطين، والمشاركة في حفل اختتام القدس عاصمة دائمة للثقافة الإسلامية.



كما وضع أبو سيف مدير عام (ايسيسكو) في صورة ما يحصل في مدينة الخليل، خاصة البلدة القديمة من تهويد واستيطان، مما يتطلب بناء مركز ثقافي في الخليل للحفاظ على ماتبقى من هويتنا، و"إننا مستعدون لتوفير قطعة الأرض، علماً أن هذه الفكرة إذا طبقت سيخدم هذا المركز مايعادل مليون نسمة".









كما أعرب عن استعداد المنظمة العمل لدعم فلسطين والقدس، خاصة فيما يتعلق بدعم صمود المؤسسات الثقافية في القدس. من جهته، أعرب سالم عن استعداد المنظمة لمواصلة الدعم للقدس، وتنفيذ الفعاليات الثقافية المختلفة.

جاء ذلك، خلال لقائه المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) د. سالم بن محمد المالك، ظهر اليوم الاثنين في مبنى (يونسكو) على هامش اجتماع وزراء الثقافة في العاصمة الفرنسية باريس.وقد شكر أبو سيف مدير عام (ايسيسكو) على دور المنظمة في دعم المشاريع في القدس، ووضعهم في صورة الصعوبات التي يوجهها المقدسيون، وضرورة استمرارية دعمهم وحثهم على الاهتمام بدعم الفرق والفنانين المقدسيين؛ للمشاركة في الأيام الثقافية في الدول الإسلامية.