الهندي: الرد على اغتيال أبو العطا أنجزته السرايا ودخول القسام ليس حكمة

وتابع: الرد على جريمة اغتيال أبو العطا، تكفلت بها السرايا وأنجزته، وانتهت المسألة، و"ليس من الحكمة دخول القسام في الرد كي لا تتطور المواجهة"، وفق تعبيره.



وشدد الهندي على أن غرفة العمليات المشتركة، شكل مهم من أشكال الوحدة الوطنية، سنحافظ عليها.

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، اليوم الاثنين: إن غزة أثبتت أنها قوية، رغم جراحها والظروف القاسية التي تمر بها، والمقاومة استطاعت أن تشل نصف دولة الاحتلال بشكل كامل.وأضاف في لقاء عبر فضائية (الأقصى): أن على الاحتلال أن يعلم أن أي عملية اغتيال لن تمر دون دفع الثمن، وقوة الردع "الصهيونية" تآكلت بفعل ضربات المقاومة.