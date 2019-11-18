الصحة بغزة: مراسم وضع حجر الأساس لمستشفى رفح السبت المقبل

مطالبات في رفح لإقامة مستشفى

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، أن يوم السبت المقبل، سيشهد مراسم وضع حجر الأساس لمستشفى رفح.



وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن مراسم وضع حجر الأساس، سيكون يوم السبت الساعة العاشرة صباحاً.



وكان المهندس بسام الحمادين، مدير عام الهندسة والصيانة في وزارة الصحة، بغزة، أكد أن يوم الخميس المقبل، سيشهد وضع الحجر الأساس لمجمع رفح الطبي، جنوب قطاع غزة.



وأوضح الحمادين في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أنه سيتم إنشاء مبنى الطوارئ والعمليات والعناية المركزة، وأقسام المبيت، وهو المرحلة الأولى من المستشفى، الذي سيضم ستة مبانٍ رئيسية.



وقال: "المباني الستة ستكون في منطقة واحدة، وسيتم بناؤها على أرض تبلغ مساحتها 42 دونماً، حيث إن هذه الأرض خصصت بالتنسيق ما بين وزارة الصحة، وسلطة الأراضي لصالح مستشفى رفح".



وأضاف الحمادين: "سنبدأ حالياً ببناء المرحلة الأولى من المبنى الرئيسي بـ 5 ملايين دولار، وهي المتوفرة حالياً"، لافتاً إلى أنه جاري إعداد المخططات اللازمة لهذا المبنى، حيث سيتم الإعلان عن المناقصة الخاصة به للبدء بإنشائه.