دولي

مقتل أربعة أشخاص جراء إطلاق نار بأحد المتاجر بولاية أوكلاهوما الأمريكية

مقتل أربعة أشخاص جراء إطلاق نار بأحد المتاجر بولاية أوكلاهوما الأمريكية
الشرطة الأمريكية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قُتل أربعة أشخاص، اليوم الاثنين، جراء إطلاق نار وقع في أحد المتاجر بولاية (أوكلاهوما) الأمريكية.

ونقل موقع (Oklahoma News 4)، عن أجهزة الأمن المحلية أن الشرطة تلقت بلاغا بحدوث إطلاق نار في متجر تابع لشبكة (Walmart) في مدينة دونكان في الولاية.

فيما أوردت صحيفة (The Duncan Banner) الإلكترونية نقلا عن شرطة المدينة، أن الحادث أودى بحياة أربعة أشخاص، موضحة أن مطلق النار في عداد القتلى، كما نقل موقع (روسيا اليوم).


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