إصابة إسرائيلي في عملية طعن بالقدس وفرار المنفذ





وأضافت: أن الشخص الذي قام بعملية الطعن، لاذ بالفرار، فيما هرعت إلى المكان قوات من الشرطة، التي تقوم بأعمال تمشيط بحثا عنه.





ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تميل الشرطة إلى الاعتقاد بأن خلفية الحادث جنائية.



يتبع..









رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) مساء اليوم الاثنين: إن إسرائيلياً تعرض للطعن بسكين، مما أدى إلى إصابته بجروح في حي (غفعات شاؤول) شرقي القدس.