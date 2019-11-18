هنية للصحفي عمارنة: لن يقتلوا الحقيقة

معاذ عمارنة

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، الصحفي معاذ عمارنة، للاطمئنان على صحته بعدما فقد عينه اليسرى برصاصة إسرائيلية خلال تغطيته للمواجهات الجمعة الماضية في الخليل جنوبي الضفة المحتلة.



وقال هنية خلال اتصاله، لن يقتلوا الحقيقة، وستبقى أنت وزملاؤك الصحفيون توصلوا الرسالة وتدافعوا عن الحق الوطني، كما نقل موقع (حماس) الرسمي على الإنترنت.



وأضاف: أنه برغم بُعد المسافة والجسد فإن قلوبنا وأرواحنا معك، وشعبنا في كل مكان يستشعر عظمة الصحفي الفلسطيني ورسالته السامية، متمنيا للصحفي عمارنة السلامة.