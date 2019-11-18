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التحالف: الحوثيون نفذوا عملية خطف وسطو مسلح ضد قاطرة جنوب البحر الأحمر

التحالف: الحوثيون نفذوا عملية خطف وسطو مسلح ضد قاطرة جنوب البحر الأحمر
قاطرة بحرية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية، قوات الحوثيين بتنفيذ عملية خطف وسطو مسلح ضد قاطرة بحرية بواسطة زورقين في جنوب مياه البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان: إنه "عند الساعة 22:58 من مساء يوم الأحد، وأثناء إبحار القاطرة البحرية رابغ-3 بجنوب البحر الأحمر، تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر إرهابية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

وأضاف المالكي أن "القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، والعملية الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه المليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وشدد على أن "المليشيا الحوثية مسؤولة وبحسب القانون الدولي عن سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات"، لافتا إلى أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قبل الحوثيين على هذه الاتهامات.

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