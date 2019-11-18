التربية و"الاتصالات" تتفقان على رفع سرعة الإنترنت بالمدارس ضمن برنامج "أبجد نت"

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت وزارة التربية والتعليم ومجموعة الاتصالات الفلسطينية مرحلةً جديدةً من برنامج "أبجد نت"، الذي يهدف لربط المدارس الفلسطينية الحكومية بالإنترنت وتطوير المحتوى الإلكتروني التعليمي فيها.



ووقّع وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر اتفاقية المرحله الثانيه، في مقر الوزارة، اليوم، بحضور أسرتي الوزارة والمجموعة.



وفي هذا السياق، أعلن عورتاني عن زيادة سرعة الإنترنت في المدارس لـ 16 ميجا كحد أدنى، وذلك لتمكين المدارس من الاستخدام الأنجع لنظام الإدارة المدرسية الإلكتروني من جهه، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والموارد المعرفية الرقمية في عمليه التعليم والتعلم من جهه أخرى، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه ذلك في الانتقال من التعليم إلى التعلّم وجعل البيئة العلمية أكثر تحفيزاً وتفريداً واستجابة.



من جهته، أشار العكر إلى أن "أبجد نت" من أهم البرامج التنموية التي تنفذها مجموعة الاتصالات منذ إطلاق البرنامج عام 2012، ليبلغ عدد المدارس التي تم ربطها بالإنترنت 1914 مدرسة حتى اللحظة، وبما يعد تتويجاً للمراحل السابقة، منوهاً إلى أن التعليم الإلكتروني يخلق جواً تفاعلياً بين الطلبة والمعلمين والمجتمع داخل وخارج الغرف الصفية، معبراً عن فخره بالشراكة مع "التربية" لتطوير التعليم.