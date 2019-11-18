تنويه من داخلية غزة حول سفر المواطنين عبر معبر رفح





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر غدًا الثلاثاء، سيكون للحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (80) من كشف (18-11)؛ وذلك نظراً لطبيعة العمل في المعبر.ودعت داخلية غزة، المسافرين إلى التواجد الساعة 6:30 صباح الثلاثاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.