شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر غرفاً محصنة في "أشكول"





يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تصعيد إسرائيلي عسكري نفذه في قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 34 فلسطينياً، من بينهم القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، فيما ردت المقاومة الفلسطينية بقصف مناطق غلاف غزة بمئات الصواريخ.











رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 13) الإسرائيلية مساء اليوم الإثنين، أن الجيش نشر غرفاً محصنة في المجلس الاقليمي "أشكول" الواقع فيما يسمى غلاف غزة.