شاهد: الطيبي والسعدي يتضامنان مع الصحفي "معاذ عمارنة"

رام الله - دنيا الوطنتضامن النائبان العربيان في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي وأسامة السعدي خلال خطاب لهما في الكنيست مع المصور الصحفي معاذ عمارنة.وقال الطيبي في رسالة: "قد تفقد قدرتك على الرؤيا في عينك اليسرى، ولكنك ستبقى قادراً على رؤية الحقيقة".بينما، قال السعدي على حسابه في فيسبوك، "عين معاذ عين الحقيقة لنتتطفىء، ندين الإعتداء الغاشم على الصحفي القدير معاذ العمارنة، إبن مخيم الدهيشة، ونقول له من هنا إن كل عيون أبناء شعبنا هي عيونك ولن نسمح لهذه الجرائم أن تمنع أي صحفي من إيصال رسالته المقدسة وأداء عمله.. نتمنى السلامة والشفاء العاجل لمعاذ ونقف إلى جانب جميع الصحفيين".يشار إلى أن المصور عمارنة، أصيب يوم الجمعة الماضي، برصاص الاحتلال في عينه اليسرى، خلال تغطيته مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة صوريف شمال غرب الخليل.