الصحة بغزة تؤكد توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية في المستشفيات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة عن توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية في المستشفيات وعدد من المراكز الصحية الرئيسة في قطاع غزة، وذلك في إطار جهودها الرامية لوقاية الفئات الأكثر عرضه لخطر المضاعفات الطبية الناتجة عن الأنفلونزا الشديدة لأفراد المجتمع.



وأكد مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بقطاع غزة، مجدي ضهير، أن 7000 جرعة من اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية وصلت الوزارة وتم توزيعها على المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة وهم : (مركز شهداء جباليا - مركز شهداء الرمال – مركز صحي دير البلح - مركز شهداء خانيونس - مركز شهداء رفح).



وأوضح ضهير أن التطعيم استهدف الفئات ذات المناعة الهشة والأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها وهم كبار السن فوق 60 سنه والمصابين بأمراض السكر والضغط والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كمرضى القلب والرئتين والكلى والأورام والدم، والمرضى الذين يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة ومرضى نقص المناعة من الأطفال أكبر من 6 شهور.



ودعا ضهير جميع المواطنين المعنيين لتلقي التطعيم المضاد للإنفلونزا خلال فصل الشتاء في المراكز الصحية كل بحسب منطقة سكناه مع التأكيد على وجود مايثبت حاجته لذلك وفق الفئات المعلنة.