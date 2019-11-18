شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: نتنياهو يعيش هستيريا بسبب فشله بتشكيل حكومة إسرائيلية

الجهاد الإسلامي: نتنياهو يعيش هستيريا بسبب فشله بتشكيل حكومة إسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعيش الآن هستيريا، لأنه لم يُفلح في هدفه تشكيل أو الاتفاق على صيغة تناوب يكون فيه الأول على رئاسة حكومة إسرائيلية جديدة، ومحاولته تسجيل إنجاز على حساب الدم الفلسطيني، بإقدامه على جريمة الاغتيال المُركبة في غزة ودمشق، باءت بفشلٍ ذريع.  

وأضاف المدلل: "سادس قوة في العالم، تفشل مجدداً في مواجهة حركة الجهاد الإسلامي، ومعها قوى المقاومة - بإقرار جنرالات وخبراء إسرائيليين- في المعركة، التي خاضتها غزة المحاصرة خلال يومين، ليتأكد للجميع مرةً جديدة، مدى هشاشة وضعف كيان الاحتلال.. وكلنا شاهد وتابع كيف أن "إسرائيل" هي التي قالت بأن الجِهادَ الإسلاميَّ، هو الذي فرض شروطه".

وأكد أن سرايا القُدس ومعها كل قوى المقاومة، أدارت المعركة بشكل راقٍ ومتقدم، واضعةً نصب عينيها مصلحة الشعب الفلسطيني العليا وتجنيبه أي أخطار، مضيفا: "لقد حددنا لحظات الرد، وحددنا لحظة نهاية المعركة، تحت النار".

وتابع المدلل: "نظن أننا أفشلنا مخطط نتنياهو المربك بفصل غزة عن الضفة، وضم الضفة.. كنا حريصين على الدم الفلسطيني، وتقليل التضحيات وتعاملنا مع الموقف بمسؤولية عالية".

وواصل القيادي في الجهاد حديثه، قائلا: "لقد راكمنا على الانتصار الذي حققته المقاومة فى المرحلة الأخيرة من الصراع مع العدو، وأجبرنا العدو على عدم تغيير قواعد الاشتباك. وتم تغطية معركة "صيحة الفجر" سياسياً وإعلامياً ووطنياً بشكل كبير، وأكثر اسمين يتردد ذكرهما فى إعلام العدو، هما النخالة وأبو العطا، الأمر الذي يعني أن معادلة توازن الرعب تحققت بشكل كبير ، وحالة تخبط وارباك كبير يعيشها نتنياهو في هذه اللحظات".

وأوضح أنه لا يمكن تمرير جريمة اغتيال القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا بغزة، ومحاولة اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أكرم العجوري في دمشق، بسهولة، ونحن الذين كان ردُنا الأول على جريمتي اغتيال القائد في كتائب القسام أحمد الجعبري، والأمين العام للجان المقاومة أبو إبراهيم القيسي.

وختم المدلل كلامه بالقول: "القائد الشهيد بهاء أبو العطا، يَعشقه جميع أبناء حَيِّه، وكل من عمل معه، ومن تعرّف عليه في مناسبة أو شاهده لمرة واحدة، فما بالكم وقد عرفت جماهير شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتحديداً في قطاع غزة المحاصر، أن ذلك الرجلَ كان الدرع الحامي لمسيرات العودة وكسر الحصار.. لقد حفر قائد أركان المقاومة (أبو سليم) اسمه في عقولنا وقلوبنا، وهذا كفيل بتكريس وحدة المقاومة في الميدان والرد بقوة على الاحتلال".

أخبار ذات صلة

نقل الأسير سامي أبو دياك مجدداً إلى المستشفى

نقل الأسير سامي أبو دياك مجدداً إلى المستشفى

شاهد: الطيبي والسعدي يتضامنان مع الصحفي &#34;معاذ عمارنة&#34;

شاهد: الطيبي والسعدي يتضامنان مع الصحفي "معاذ عمارنة"

الصحة بغزة تؤكد توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية في المستشفيات

الصحة بغزة تؤكد توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية في المستشفيات

مجلس الوزراء يطرح عطاء استئجار حافلات نقل الحجاج لموسم الحج الحالي

مجلس الوزراء يطرح عطاء استئجار حافلات نقل الحجاج لموسم الحج الحالي

الخارجية: تحرك دبلوماسي عاجل من أجل الإفراج عن الأسير سامي أبو دياك

الخارجية: تحرك دبلوماسي عاجل من أجل الإفراج عن الأسير سامي أبو دياك

طالبة جامعية تناشد أهل الخير لمساعدتها في إكمال دراستها

طالبة جامعية تناشد أهل الخير لمساعدتها في إكمال دراستها

المالكي: الإجماع الدولي على تجديد التفويض لـ(أونروا) ضربة لواشنطن وتل أبيب

المالكي: الإجماع الدولي على تجديد التفويض لـ(أونروا) ضربة لواشنطن وتل أبيب

مُسن يُناشد المسئولين: ابني البكر شهيد والآخر مُصاب.. فمن يصرف علينا؟

مُسن يُناشد المسئولين: ابني البكر شهيد والآخر مُصاب.. فمن يصرف علينا؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الأردن والخليج

الأردن والخليج

شؤون فلسطينية

الخارجية: تحرك دبلوماسي عاجل من أجل الإفراج عن الأسير سامي أبو دياك

الخارجية: تحرك دبلوماسي عاجل من أجل الإفراج عن الأسير سامي أبو دياك

طالبة جامعية تناشد أهل الخير لمساعدتها في إكمال دراستها

طالبة جامعية تناشد أهل الخير لمساعدتها في إكمال دراستها

المالكي: الإجماع الدولي على تجديد التفويض لـ(أونروا) ضربة لواشنطن وتل أبيب

المالكي: الإجماع الدولي على تجديد التفويض لـ(أونروا) ضربة لواشنطن وتل أبيب

مُسن يُناشد المسئولين: ابني البكر شهيد والآخر مُصاب.. فمن يصرف علينا؟

مُسن يُناشد المسئولين: ابني البكر شهيد والآخر مُصاب.. فمن يصرف علينا؟

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل زوجة الأسير مشاهرة وشقيقه خلال زيارته بسجن (هداريم)

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل زوجة الأسير مشاهرة وشقيقه خلال زيارته بسجن (هداريم)

والدة الطالبة المصابة بقنبلة غاز إسرائيلية تٌناشد الرئيس لمعالجة ابنتها

والدة الطالبة المصابة بقنبلة غاز إسرائيلية تٌناشد الرئيس لمعالجة ابنتها

بلدية خانيونس تُقرر إجراء خصم 100% لأصحاب البيوت المُهدمة

بلدية خانيونس تُقرر إجراء خصم 100% لأصحاب البيوت المُهدمة

صحفي إسرائيلي يكشف ما لم يعترف به جيش الاحتلال بالجولة الأخيرة

صحفي إسرائيلي يكشف ما لم يعترف به جيش الاحتلال بالجولة الأخيرة

منوعات

تقرير الطب الشرعي يحسم حقيقة وفاة هيثم أحمد زكي بسبب المكملات الغذائية

تقرير الطب الشرعي يحسم حقيقة وفاة هيثم أحمد زكي بسبب المكملات الغذائية

ابنة أصالة تكشف عن رغبتها بالزواج مرة أخرى ولكن؟

ابنة أصالة تكشف عن رغبتها بالزواج مرة أخرى ولكن؟

نجم بوليودي &#34;مُلحد&#34; سابقاً يعلن اعتزاله ويتجه للدعوة الإسلامية

نجم بوليودي "مُلحد" سابقاً يعلن اعتزاله ويتجه للدعوة الإسلامية

&#34;شبهي أكتر مني&#34;.. 5 فنانات يتفاجئن بشبيهات طبق الأصل

"شبهي أكتر مني".. 5 فنانات يتفاجئن بشبيهات طبق الأصل

أول فيلم &#34;مُصنف للكبار&#34; يكسر حاجز المليار دولار

أول فيلم "مُصنف للكبار" يكسر حاجز المليار دولار

زوج أنغام يوضح سر ارتدائها نظارة سوداء في حفل الكويت

زوج أنغام يوضح سر ارتدائها نظارة سوداء في حفل الكويت

&#34;كابتن ماجد&#34; يعود إلى الشاشة العربية.. وهذا اسمه الجديد

"كابتن ماجد" يعود إلى الشاشة العربية.. وهذا اسمه الجديد

بعد الأسعار &#34;الفلكية&#34; لحفلة أحلام.. قيمة تذاكر حفل راشد الماجد بالبوليفارد تصدم الجمهور

بعد الأسعار "الفلكية" لحفلة أحلام.. قيمة تذاكر حفل راشد الماجد بالبوليفارد تصدم الجمهور

صابرين تظهر بـ&#34;لوك&#34; جديد ومن دون حجاب.. وتُعلق: لست مُحجبة من الأصل

صابرين تظهر بـ"لوك" جديد ومن دون حجاب.. وتُعلق: لست مُحجبة من الأصل

أول ظهور لفجر السعيد بعد تعافيها من وعكتها الصحية

أول ظهور لفجر السعيد بعد تعافيها من وعكتها الصحية

عربي

تأجيل موعد إنعقاد القمة العربية الأفريقية للعام المقبل

تأجيل موعد إنعقاد القمة العربية الأفريقية للعام المقبل

بري: لبنان أشبه بسفينة تغرق رويداً رويداً

بري: لبنان أشبه بسفينة تغرق رويداً رويداً

شاهد: الكويت متخوفة من سيناريو 2018 بموسم الأمطار

شاهد: الكويت متخوفة من سيناريو 2018 بموسم الأمطار

محتجون عراقيون يغلقون مدخل ميناء أم قصر مجدداً

محتجون عراقيون يغلقون مدخل ميناء أم قصر مجدداً