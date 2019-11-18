طالبة جامعية تناشد أهل الخير لمساعدتها في إكمال دراستها

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رام الله - دنيا الوطن

واقع مؤلم تعيشه الطالبة المتفوقة دعاء وعائلتها المكونة من 9 أفراد هي اكبرهم، كان حلم الطالبة دعاء اتمام دراستها لشهادة البكالوريوس في تخصص الطب البشري، حيث أتمت شهادة الثانوية العامة بمعدل 97% مما اهلها للقبول في كلية الطب البشري .



بدأت أجواء القلق والتوتر تواجه الطالبة المتفوقة دعاء عندما حان موعد اتمام اجراءات التسجيل في الجامعة، بسبب عدم تمكن عائلتها من دفع المبلغ المطلوب للتسجيل في كلية الطب، ولكن بعد عناء طويل تمكن والدها من توفير القسط الجامعي للفصل الدراسي الاول، لكن القلق لم ينته، فبمجرد انتهاء الفصل الدراسي الاول كما قالت دعاء:"ما ان انتهى الفصل الاول حتى بدأت معاناتي حيث ان اسرتي لم يتمكنوا من توفير قسطي على الفصل الثاني، ونتيجة لذلك اضطرت للتقدم لقرض من احد المؤسسات لإكمال تسجيلي على الفصل الثاني ولكنني لم اتمكن من سداده."



اضطرت الطالبة المتفوقة دعاء الى تغيير تخصصها في الجامعة الى الرياضيات، لتتمكن عائلتها من توفير اقساط الدراسة، لكن كابوس الطب مازال يلاحقها، حيث تراكمت على الطالبة المتفوقة دعاء اقساط ثلاثة فصول دراسة في الجامعة بقيمة (8820 شيكل) ، مما يشكل عائقاً دائماً امام عملية التسجيل. مع العلم بان الطالبة قد انهت السنة الدراسية الثالثة وبدأت في السنة الدراسية الاخيرة.

تناشد الطالبة المتفوقة دعاء وعائلتها اهل الخير لمساعدتها على تسديد الديون المستحقة عليها في الجامعة، لتتمكن من اتمام مشوارها الجامعي والحصول على شهادة البكالوريوس. مع العلم بانها تدرس في احدى الجامعات الفلسطينية.



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